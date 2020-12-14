"Локомотив" нацелился на вратаря "Химок"

Московский "Локомотив" проявляет интерес к вратарю подмосковных "Химок" Илье Лантратову, сообщает "Рейтинг букмекеров".

По сведениям источника, "железнодорожники" намерены приобрести голкипера в зимнее трансферное окно. Сумма трансфера может составить более одного миллиона евро. Стоит отметить, что Лантратов играл за "Локомотив" с 2014 по 2016 годы, но принимал участие в матчах только за вторую команду.

25-летний Лантратов выступает за "Химки" с 2019 года. В нынешнем сезоне он провел 18 матчей и пропустил 28 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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