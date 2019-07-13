"Локомотив" нацелился на вратаря "Краснодара"

Вратарь "Краснодара" Станислав Крицюк может перейти в "Локомотив", сообщают российские СМИ.

Утверждается, что "быки" отзаявили 28-летнего голкипера из основной команды.

Возможно, "железнодорожники" решили купить нового стража ворот в виду вероятного ухода Гильерме, которого торгует "Спартак".

Крицюк выступает за "Краснодар" с 2016 года. В прошлом сезоне он сыграл всего 17 матчей, в которых пропустил 15 голов.

Его контракт с клубом истекает следующим летом. Рыночная стоимость игрока - 4,5 миллиона евро.

Не пропустите: Тапиа отказал "Локомотиву". | http://soccernews.ru