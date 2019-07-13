"Локомотив" нацелился на вратаря "Краснодара"
Вратарь "Краснодара" Станислав Крицюк может перейти в "Локомотив", сообщают российские СМИ.
Утверждается, что "быки" отзаявили 28-летнего голкипера из основной команды.
Возможно, "железнодорожники" решили купить нового стража ворот в виду вероятного ухода Гильерме, которого торгует "Спартак".
Крицюк выступает за "Краснодар" с 2016 года. В прошлом сезоне он сыграл всего 17 матчей, в которых пропустил 15 голов.
Его контракт с клубом истекает следующим летом. Рыночная стоимость игрока - 4,5 миллиона евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20