"Локомотив" нацелился на защитника "Крыльев Советов"

Фото сайт "Крыльев Советов"

Защитник самарских "Крыльев Советов" Юрий Горшков стал трансферной целью "Локомотива", утверждает "РБ-Спорт".

По информации источника, "железнодорожники" хотят усилить левый фланг обороны игроком с российским паспортом.

22-летний воспитанник "Чертаново" входит в шорт-лист столичного клуба. В частности, его уже просматривал старший селекционер "Локо" Александр Самедов.

В текущем сезоне Горшков сыграл за "Крылья" 36 матчей, забил 1 гол и сделал 8 ассистов. Его рыночная стоимость - 800 тысяч евро.

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