"Локомотив" нацелился на защитника "Крыльев Советов"

Теги локомотив москвакрылья советовюрий горшковтрансферы

"Локомотив" нацелился на защитника "Крыльев Советов"

Фото сайт "Крыльев Советов"

Защитник самарских "Крыльев Советов" Юрий Горшков стал трансферной целью "Локомотива", утверждает "РБ-Спорт".

По информации источника, "железнодорожники" хотят усилить левый фланг обороны игроком с российским паспортом.

22-летний воспитанник "Чертаново" входит в шорт-лист столичного клуба. В частности, его уже просматривал старший селекционер "Локо" Александр Самедов

В текущем сезоне Горшков сыграл за "Крылья" 36 матчей, забил 1 гол и сделал 8 ассистов. Его рыночная стоимость - 800 тысяч евро.

Не пропустите: Хавбек "Локомотива" Крыховяк заразился коронавирусом. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

В "Тамбове" не собираются выплачивать долги по зарплате в полном объёме

В "Тамбове" не собираются выплачивать долги по зарплате в полном объёме

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов