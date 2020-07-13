"Локомотив" нацелился на защитника "Лестера"

Теги локомотив москвалестер ситифилип бенковичтрансферы

"Локомотив" нацелился на защитника "Лестера"

Московский "Локомотив" нашёл в "Лестере" усиление для центра своей обороны, утверждает Betting Insider.

По информации источника, "железнодорожники" хотят подписать защитника "лис" Филипа Бенковича.

Российский клуб заинтересован в аренде 23-летнего хорвата с правом последующего выкупа.

Бенкович в текущем сезоне выступает за "Бристоль Сити", сыграл 18 матчей и забил 1 гол. Его рыночная стоимость - 7 миллионов евро.

Не пропустите: Кикнадзе не исключил возвращение Кокорина в "Локомотив". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Зенит" определился с размером зарплаты для Ловрена

"Зенит" определился с размером зарплаты для Ловрена

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов