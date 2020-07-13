"Локомотив" нацелился на защитника "Лестера"

Московский "Локомотив" нашёл в "Лестере" усиление для центра своей обороны, утверждает Betting Insider.

По информации источника, "железнодорожники" хотят подписать защитника "лис" Филипа Бенковича.

Российский клуб заинтересован в аренде 23-летнего хорвата с правом последующего выкупа.

Бенкович в текущем сезоне выступает за "Бристоль Сити", сыграл 18 матчей и забил 1 гол. Его рыночная стоимость - 7 миллионов евро.

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