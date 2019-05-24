"Локомотив" нацелился на защитника "Рубина"

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"Локомотив" нацелился на защитника "Рубина"

Защитник казанского "Рубина" Егор Сорокин привлёк внимание "Локомотива", сообщают российские СМИ.

На подписании 23-летнего футболиста лично настаивает главный тренер "железнодорожников" Юрий Сёмин.

Ожидается, что в ближайшее время клубы начнут переговоры о трансфере перспективного фулбека.

В текущем сезоне Сорокин сыграл за "Рубин" 29 матчей и забил 6 голов. Его стоимость оценивается в 3 миллиона евро.

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