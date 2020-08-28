"Локомотив" нацелился на защитника "Шахтёра"
Московский "Локомотив" может усилить свою оборону одной из восходящих звёзд УПЛ.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, "железнодорожники" рассматривают возможность приобретения защитника "Шахтёра" Николая Матвиенко.
"Горняки" требуют за своего воспитанника 15 миллионов евро. Также им интересуется "Наполи".
В составе "Шахтёра" 24-летний Матвиенко сыграл 81 матч, забил 4 гола и сделал 3 ассиста.
Не пропустите: "Локомотив" намерен купить двух игроков, если продаст Миранчука. | http://soccernews.ru
главное
-
Тиаго Силва стал игроком "Челси"
-
"Локомотив" намерен купить двух игроков, если продаст Миранчука
-
Месси обсуждал с двумя игроками ПСЖ возможный переход во французский клуб
-
"Аталанта" договорилась с "Локомотивом" о сумме трансфера Миранчука
-
Суарес готов расторгнуть контракт с "Барселоной", но при одном условии
Лента новостей
-
Руководство "Уфы" отреагировало на жалобы Евсеева о кадровых проблемах команды
-
1
"Манчестер Сити" определился с игроками, которые не покинут клуб этим летом
-
Икарди выбрал новый номер в ПСЖ
-
"Локомотив" нацелился на защитника "Шахтёра"
-
"Бенфика" согласовала трансфер нападающего "Реала"
-
ЦСКА готов расстаться с двумя легионерами
-
Комличенко огласил цель "Динамо" на сезон
-
Тиаго Силва стал игроком "Челси"
-
Стоичков высказался о возможном уходе Месси из "Барселоны"
-
"Локомотив" намерен купить двух игроков, если продаст Миранчука
-
"Атлетико" продлил аренду Карраско
-
"Ростов" объявил об изменениях в тренерском штабе команды
-
Месси обсуждал с двумя игроками ПСЖ возможный переход во французский клуб
-
Комличенко назвал три европейских топ-клуба, за которые мечтает играть
-
Сафонов порассуждал о выступлениях за сборную России
-
"Аталанта" договорилась с "Локомотивом" о сумме трансфера Миранчука
-
ЦСКА согласовал условия контракта с Эджуке
-
Суарес готов расторгнуть контракт с "Барселоной", но при одном условии
-
Хави Мартинес выбрал новый клуб
-
Фанаты "Ньюэллз Олд Бойз" хотят убедить Месси вернуться в родной клуб
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17