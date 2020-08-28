"Локомотив" нацелился на защитника "Шахтёра"

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"Локомотив" нацелился на защитника "Шахтёра"

Московский "Локомотив" может усилить свою оборону одной из восходящих звёзд УПЛ.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, "железнодорожники" рассматривают возможность приобретения защитника "Шахтёра" Николая Матвиенко.

"Горняки" требуют за своего воспитанника 15 миллионов евро. Также им интересуется "Наполи".

В составе "Шахтёра" 24-летний Матвиенко сыграл 81 матч, забил 4 гола и сделал 3 ассиста.

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