"Локомотив" нацелился на защитника "Спартака"

Московский "Локомотив" намерен до закрытия летнего трансферного окна подписать защитника "Спартака" Андрея Ещенко.

Как сообщают российские СМИ, "железнодорожники" в ближайшее время вступят в переговоры с "красно-белыми" по поводу перехода 33-летнего футболиста.

Стоит отметить, что Ещенко уже выступал за "Локомотив" в 2012 году.

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