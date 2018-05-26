"Локомотив" нацелился на защитника "Уфы"
Московский "Локомотив" нацелился на защитника "Уфы" Дмитрия Живоглядова, сообщают российские СМИ.
В приглашении 23-летнего футболиста лично заинтересован главный тренер "железнодорожников" Юрий Сёмин.
Напомним, что на Живоглядова также претендуют "Спартак", ЦСКА и "Краснодар".
Не пропустите: Геркус раскрыл трансферные планы "Локомотива". | http://soccernews.ru
комментарии
опрос
Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
главное
-
Сделай прогноз на финал Лиги Чемпионов – выиграй приз!
-
"Тренеришка" для "Арсенала": чего ждать от Унаи Эмери в Англии?
-
Непревзойденные баварцы, Дортмунд без медалей и вылет "Гамбурга": итоги сезона в Бундеслиге
-
Иньеста стал игроком "Виссел Кобе"
-
От афинского разгрома до стамбульского чуда: лучшие финалы Лиги Чемпионов
Лента новостей
-
Салах не соблюдает Рамадан перед финалом ЛЧ
-
Рейна новый сезон начнет в "Милане"
-
Сборная Швейцарии опубликовала предварительный состав на ЧМ-2018
-
1
Путин назвал фаворита ЧМ-2018
-
Последняя ночь перед финалом Лиги Чемпионов
-
"Арсенал" нашёл замену Оспине
-
Кейруш намерен покинуть пост главного тренера сборной Ирана
-
Рабьо предложил свои услуги двум европейским топ-клубам
-
"Ювентус" может подписать защитника "Арсенала"
-
Факундо Феррейра определился с новым клубом
-
"Атлетико" интересуется Фабиньо
-
Лунев поделился ожиданиями от ЧМ-2018
-
Прокуратура сняла все обвинения с Платини
-
"Саутгемптон" продлил контракт с главным тренером
-
Фанаты "Ливерпуля" подверглись нападению в Киеве
-
Определены все участники плей-офф Кубка Либертадорес
-
"Локомотив" нацелился на защитника "Уфы"
-
Иммобиле пропустит ближайшие матчи сборной Италии
-
"Уотфорд" опередил "Арсенал" и "Тоттенхэм" в гонке за перспективным защитником
-
Капаррос покинул пост главного тренера "Севильи"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|30
|60
|2
|ЦСКА Москва
|30
|58
|3
|Спартак Москва
|30
|56
|4
|Краснодар
|30
|54
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|53
|6
|Уфа
|30
|43
|7
|Арсенал Тула
|30
|42
|8
|Динамо Москва
|30
|40
|9
|Ахмат
|30
|39
|10
|Рубин
|30
|38
|11
|Урал
|30
|37
|12
|Ростов
|30
|37
|13
|Амкар
|30
|35
|14
|Анжи
|30
|24
|15
|Тосно
|30
|24
|16
|СКА Хабаровск
|30
|13