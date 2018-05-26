"Локомотив" нацелился на защитника "Уфы"

Теги локомотив москвауфадмитрий живоглядовюрий семин

"Локомотив" нацелился на защитника "Уфы"

Московский "Локомотив" нацелился на защитника "Уфы" Дмитрия Живоглядова, сообщают российские СМИ.

В приглашении 23-летнего футболиста лично заинтересован главный тренер "железнодорожников" Юрий Сёмин.

Напомним, что на Живоглядова также претендуют "Спартак", ЦСКА и "Краснодар".

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