Московский "Локомотив" нацелился на защитника "Уфы" Дмитрия Живоглядова, сообщают российские СМИ.

В приглашении 23-летнего футболиста лично заинтересован главный тренер "железнодорожников" Юрий Сёмин.

Напомним, что на Живоглядова также претендуют "Спартак", ЦСКА и "Краснодар".

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