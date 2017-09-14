"Локомотив" начал еврокубковый сезон с ничьей в матче против "Копенгагена"

Московский "Локомотив" начал еврокубковый сезон матчем с "Копенгагеном", обе команды считаются фаворитами своей группы, поэтому эта игра была очень важной для российской команды. Положительный результат позволял надеяться на дальнейшее успешное выступление в Лиге Европы.

"Локомотив" активнее начал игру, хотя и не доходил до ворот Ольсена, но при этом и "Копенгаген" старался отвечать своими атаками. На седьмой минуте хозяева даже забили гол, когда Вербич точно пробил головой после флангового навеса Анкерсена, однако словенский футболист забрался в офсайд, поэтому арбитр взятие ворот отменил.

В дальнейшем "Копенгаген" взял мяч под свой контроль, но действовал несколько сумбурно, было много борьбы в центре поля, команды нарушали правила, сбивая тем самым темп. "Копенгаген" бил чаще с дальней дистанции, но потревожить Гилерме так и не сумел. Все пять ударов прошли мимо цели. Гости же атаковали, используя многочисленные забросы на Фрафана, но они не проходили, "Локомотив" за весь тайм только один раз сумел попасть в створ ворот.

Во второй половине игры картина не поменялась, команды все также проводили большое количество времени в борьбе, практически не подходя к воротам. Семин выпустил в атаку Эдера, но и он растворился на поле, лишь раз ударив по воротам с дальней дистанции, но в створ так и не попал. Самый же реальный момент упустил Фернандеш: после розыгрыша углового Денисов навесил на Миранчука, тот сбросил мяч под удар Фернандешу, а португалец с нескольких метров не попал в правый угол ворот.

"Копенгаген" же вообще не имел моментов, вспомнить можно только неточный выстрел Павловича с нескольких метров, да и то уже после того, как арбитр зафиксировал офсайд. В концовке матча ни одна из команд так и не попыталась включить скорость и вырвать победу, "Копенгаген" атаковал академично, а "Локомотив" сконцентрировался на обороне, поэтому нулевая ничья – справедливый итог этого противостояния.

"Копенгаген" – "Локомотив" 0:0

"Копенгаген": Ольсен, Бойлесен, Люфтнер, Вавро, Анкерсен, Грегуш, Зека (Квист, 86), Вербич, Куск (Фальк, 62), Павлович (Пушич, 81), Сотириу.

"Локомотив": Гильерме, Михалик, Кверквелия, Пейчинович, Тарасов, Рыбусь, Игнатьев, Денисов, Фернандеш, Миранчук Алексей (Миранчук Антон, 81), Фарфан (Эдер, 71).

Вячеслав Горбачев

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