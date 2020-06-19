"Локомотив" начал вести переговоры с Алексеем Миранчуком о новом контракте

"Локомотив" начал работать над продлением соглашения с хавбеком Алексеем Миранчуком.

Сообщается, что генеральный директор клуба Василий Кикнадзе уже контактировал с агентами футболиста по этому вопросу.

Отметим, что контракт Миранчука с клубом истекает следующим летом.

Миранчук является воспитанником "Локомотива". В этом сезоне на его счету 9 голов и 5 ассистов в 24 играх.

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