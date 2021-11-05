"Локомотив" надолго потерял Анджорина

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"Локомотив" надолго потерял Анджорина

Фото твиттер "Локомотива"

Полузащитник московского "Локомотива" Фаустино Анджорин выбыл на длительный срок из-за травмы.

19-летний англичанин сломал плюсневую кость на тренировке "железнодорожников", сообщает британский журналист Адам Ньюсон.

По данным инсайдера, хавбек будет восстанавливаться после перелома в расположении "Челси", которому принадлежат права на него.

Ожидается, что Анджорин пропустит остаток календарного года. В составе "Локо" он забил 1 гол в 9 матчах.

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