"Локомотив" надолго потерял Анджорина
Фото твиттер "Локомотива"
Полузащитник московского "Локомотива" Фаустино Анджорин выбыл на длительный срок из-за травмы.
19-летний англичанин сломал плюсневую кость на тренировке "железнодорожников", сообщает британский журналист Адам Ньюсон.
По данным инсайдера, хавбек будет восстанавливаться после перелома в расположении "Челси", которому принадлежат права на него.
Ожидается, что Анджорин пропустит остаток календарного года. В составе "Локо" он забил 1 гол в 9 матчах.
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