"Локомотив" надолго потерял основного хавбека

Фото: инстаграм "Локомотива"/Автор неизвестен

Полузащитник московского "Локомотива" Станислав Магкеев выбыл из строя из-за травмы, сообщает "Чемпионат".

У футболиста диагностирован разрыв передних крестообразных связок колена. В ближайшее время хавбек будет прооперирован. Сроки восстановления игрока составят 6-7 месяцев. Травму хавбек получил в матче 9-го тура чемпионата России с "Химками" (0:0).

22-летний Магкеев является воспитанником "Локомотива". В нынешнем сезоне он провел восемь матчей. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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