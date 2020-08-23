"Локомотив" надолго теряет основного хавбека

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"Локомотив" надолго теряет основного хавбека

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов выбыл из строя из-за травмы.

Баринов получил травму колена в матче 4-го тура чемпионата России со "Спартаком". По предварительным прогнозам, у хавбека повреждение крестообразных связок колена. Если диагноз подтвердится, игроку придется перенести операцию, после которой он будет восстанавливаться не менее полугода.

23-летний Баринов является воспитанником "Локомотива". Всего он провел за московский клуб 106 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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