"Локомотив" намерен избавиться от Смолова

Московский "Локомотив" хочет расстаться с нападающим Федором Смоловым, сообщает "Чемпионат".

По сведениям источника, руководство и тренерский штаб "железнодорожников" недовольны игрой Смолова. Клуб собирается выставить форварда на трансфер. Если покупателей не найдется, "Локомотив" может разорвать с футболистом контракт, который действует до лета 2022 года.

В нынешнем сезоне 30-летний Смолов провел за "Локомотив" 16 матчей во всех турнирах и забил три гола.

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