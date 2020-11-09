"Локомотив" намерен избавиться от Смолова
Московский "Локомотив" хочет расстаться с нападающим Федором Смоловым, сообщает "Чемпионат".
По сведениям источника, руководство и тренерский штаб "железнодорожников" недовольны игрой Смолова. Клуб собирается выставить форварда на трансфер. Если покупателей не найдется, "Локомотив" может разорвать с футболистом контракт, который действует до лета 2022 года.
В нынешнем сезоне 30-летний Смолов провел за "Локомотив" 16 матчей во всех турнирах и забил три гола.
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