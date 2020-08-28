"Локомотив" намерен купить двух игроков, если продаст Миранчука
Стало известно, куда пойдут деньги, вырученные "Локомотивом" от вероятной продажи полузащитника Алексея Миранчука.
Ранее сообщалось, что хавбек может уйти в "Аталанту" за 14 миллионов евро плюс бонусы.
В случае осуществления указанной сделки, по информации "СЭ", "железнодорожники" собираются усилить состав ещё двумя футболистами.
Напомним, что "Локомотив" не очень успешно стартовал в РПЛ, набрав 7 очков в 5 турах. Команда идёт на седьмом месте в турнирной таблице.
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|Команда
|М
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|2
|Локомотив Москва
|22
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|3
|Краснодар
|22
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|4
|Ростов
|23
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|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
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|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
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|22
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|11
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|22
|25
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|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
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|23
|22