"Локомотив" намерен купить двух игроков, если продаст Миранчука

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"Локомотив" намерен купить двух игроков, если продаст Миранчука

Стало известно, куда пойдут деньги, вырученные "Локомотивом" от вероятной продажи полузащитника Алексея Миранчука.

Ранее сообщалось, что хавбек может уйти в "Аталанту" за 14 миллионов евро плюс бонусы.

В случае осуществления указанной сделки, по информации "СЭ", "железнодорожники" собираются усилить состав ещё двумя футболистами.

Напомним, что "Локомотив" не очень успешно стартовал в РПЛ, набрав 7 очков в 5 турах. Команда идёт на седьмом месте в турнирной таблице.

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