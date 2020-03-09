"Локомотив" намерен оспорить удаление Кверквелии в матче с "Ахматом"

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"Локомотив" намерен оспорить удаление Кверквелии в матче с "Ахматом"

Московский "Локомотив" хочет обжаловать красную карточку защитника Соломона Кверквелии, полученную в матче 21-го тура РПЛ против "Ахмата".

Напомним, что арбитр Кирилл Левников удалил игрока "железнодорожников" за попадание мяча в руку после удара Владимира Ильина, видимо, расценив эпизод, как фол последней надежды.

Впрочем, в столичном клубе с такой трактовкой несогласны, полагая, что грузин не действовал намеренно, поэтому не заслуживал прямого удаления.

Если карточку Кверквелии не отменят, то он пропустит гостевой матч 22-го тура Премьер-лиги против "Ростова", который состоится 15 марта.

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