"Локомотив" намерен перехватить трансферную цель "Спартака"

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"Локомотив" намерен перехватить трансферную цель "Спартака"

"Локомотив" намерен перехватить трансферную цель "Спартака", сообщают российские СМИ.

Речь идёт о полузащитнике московского "Динамо" Александре Ташаеве. "Железнодорожники", как и "красно-белые" готовы купить 23-летнего футболиста текущим летом.

Отметим, что в контракте Ташаева с "бело-голубыми" прописана сумма отступных в размере 1,5 миллиона евро.

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