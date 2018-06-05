"Локомотив" намерен перехватить трансферную цель "Спартака", сообщают российские СМИ.

Речь идёт о полузащитнике московского "Динамо" Александре Ташаеве. "Железнодорожники", как и "красно-белые" готовы купить 23-летнего футболиста текущим летом.

Отметим, что в контракте Ташаева с "бело-голубыми" прописана сумма отступных в размере 1,5 миллиона евро.

Не пропустите: Официально: "Локомотив" продлил контракт с Фарфаном. | http://soccernews.ru