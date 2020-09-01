"Локомотив" намерен перехватить трансферную цель "Спартака"

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"Локомотив" намерен перехватить трансферную цель "Спартака"

Московский "Локомотив" проявляет интерес к бразильскому нападающему "Порту" Тикиньо Соаресу, сообщает "Чемпионат".

По сведениям источника, российский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что купить Тикиньо намерен "Спартак", который предлагает за него 10 миллионов евро.

29-летний Тикиньо выступает за "Порту" с 2017 года, провел за клуб 140 матчей во всех турнирах, забил 65 голов и отдал 19 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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