"Локомотив" намерен перехватить трансферную цель "Зенита"
"Локомотив" хочет купить аргентинского защитника "Спортинга" Маркоса Акунью, сообщает A Bola.
По сведениям издания, российский клуб намерен купить игрока в январе. Также аргентинцем интересуются "Наполи" и "Зенит". "Спортинг" готов продать футболиста ориентировочно за 10-12 миллионов евро.
В нынешнем сезоне 28-летний Акунья провел за "Спортинг" 19 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года. Отступных в контракте игрока составляют 60 миллионов евро.
Не пропустите: "Жизнь продолжается". Семин отметился странным постом в соцсети. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Лента новостей
-
УЕФА представил претендентов на звание лучшего гола группового этапа Лиги Чемпионов
-
"Локомотив" намерен перехватить трансферную цель "Зенита"
-
"Интер" готов заплатить 25 миллионов евро за аргентинского хавбека
-
1
Агент Роналду высказался о "Золотом мяче" Месси
-
Игрок "Спартака" вызван в олимпийскую сборную Бразилии
-
Ривалдо заставил легенду "Реала" надеть футболку "Барселоны"
-
Экс-вратарь "Спартака" стал президентом футбольного клуба
-
"Другой мир". Хавбек "Спартака" Тиль рассказал о своей адаптации в России
-
Агент Мирзова высказался о возможном уходе хавбека из "Спартака"
-
"Бавария" намерена переманить тренера ПСЖ
-
Семин прокомментировал свой странный пост в Instagram
-
1
"Зенит" - это не команда". Бывший тренер сборной Украины раскритиковал клуб из Санкт-Петербурга
-
"Байер" подписал аргентинца, которым интересовался "Реал"
-
"Жизнь продолжается". Семин отметился странным постом в соцсети
-
Анчелотти близок к назначению в "Эвертон"
-
Президент Украины поддержал Зозулю, которого оскорбили испанские фанаты
-
"Реал" предпримет расширенные меры безопасности перед матчем с "Барселоной"
-
Сульшер поделился ожиданиями от матчей с "Брюгге" в 1/16 финала Лиги Европы
-
1
Де Брюйне рассказал, что Гвардиола из-за выступлений "Ман Сити" угрюмее, чем обычно
-
Клопп: "Не думаю, что Симеоне сейчас бегает по комнате и радуется, что ему попался "Ливерпуль"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бенфика
|14
|39
|2
|Порту
|13
|32
|3
|ФК Фамаликао
|14
|24
|4
|Спортинг Лиссабон
|13
|23
|5
|Витория Гимарайнш
|14
|21
|6
|Рио Аве
|14
|19
|7
|Витория Сетубал
|14
|19
|8
|КД Тондела
|13
|18
|9
|Брага
|14
|18
|10
|Боавишта
|14
|18
|11
|Морейренсе ФК
|14
|17
|12
|Жил Висенте
|14
|17
|13
|Маритиму
|14
|15
|14
|Белененсиш
|14
|15
|15
|Санта-Клара
|13
|14
|16
|Портимоненсе
|14
|12
|17
|Пасуш де Феррейра
|14
|11
|18
|Дешпортиво Авеш
|14
|6