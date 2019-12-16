"Локомотив" намерен перехватить трансферную цель "Зенита"



"Локомотив" хочет купить аргентинского защитника "Спортинга" Маркоса Акунью, сообщает A Bola.

По сведениям издания, российский клуб намерен купить игрока в январе. Также аргентинцем интересуются "Наполи" и "Зенит". "Спортинг" готов продать футболиста ориентировочно за 10-12 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 28-летний Акунья провел за "Спортинг" 19 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года. Отступных в контракте игрока составляют 60 миллионов евро.

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