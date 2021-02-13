"Локомотив" намерен продать основного защитника

Теги локомотив москвамурило серкейра

"Локомотив" намерен продать основного защитника

Центральный защитник московского "Локомотива" Мурило Серкейра может сменить команду во время летнего трансферного окна.

По информации "Чемпионата", "железнодорожники" готовы продать 23-летнего футболиста в случае поступления выгодного предложения.

Рыночная стоимость бразильца оценивается в 2,5 миллиона евро. Ранее сообщалось, что на него претендуют клубы из Примеры и Серии А.

В текущем сезоне Мурило сыграл за "Локомотив" 24 матча и забил 2 гола.

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