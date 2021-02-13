"Локомотив" намерен продать основного защитника

Центральный защитник московского "Локомотива" Мурило Серкейра может сменить команду во время летнего трансферного окна.

По информации "Чемпионата", "железнодорожники" готовы продать 23-летнего футболиста в случае поступления выгодного предложения.

Рыночная стоимость бразильца оценивается в 2,5 миллиона евро. Ранее сообщалось, что на него претендуют клубы из Примеры и Серии А.

В текущем сезоне Мурило сыграл за "Локомотив" 24 матча и забил 2 гола.

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