"Локомотив" намерен продать Смолова независимо от решения "Сельты"

Нападающий Фёдор Смолов, скорее всего, уже не вернётся в московский "Локомотив", сообщает "СЭ".

По информации источника, руководство "железнодорожников" собирается продать 30-летнего футболиста этим летом.

Столичный клуб готов продать форварда "Сельте", а в случае отказа галисийцев выкупать его будет изучать другие предложения.

Рыночная стоимость Смолова - 7 миллионов евро. Его контракт с "Локомотивом" рассчитан до июня 2022 года.

"Сельта" намерена приобрести права на россиянина, если сохранит прописку в Примере.

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