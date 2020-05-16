"Локомотив" намерен продлить контракт с основным защитником

"Локомотив" собирается продлить сотрудничество с правым защитником Владиславом Игнатьевым.

Действующий контракт между сторонами истекает по окончании этого сезона, но в договоре есть опция его продления ещё на один год.

В текущем сезоне 33-летний Игнатьев сыграл за "железнодорожников" 22 матча, забил 1 гол и сделал 3 ассиста.

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