"Локомотив" намерен продлить контракт с основным защитником

Теги локомотив москвавладислав игнатьев

"Локомотив" намерен продлить контракт с основным защитником

"Локомотив" собирается продлить сотрудничество с правым защитником Владиславом Игнатьевым.

Действующий контракт между сторонами истекает по окончании этого сезона, но в договоре есть опция его продления ещё на один год.

В текущем сезоне 33-летний Игнатьев сыграл за "железнодорожников" 22 матча, забил 1 гол и сделал 3 ассиста.

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