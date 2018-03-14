"Локомотив" намерен сохранить Фарфана

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"Локомотив" намерен сохранить ФарфанаПрезидент "Локомотива" Илья Геркус рассказал о планах клуба продлить контракт с форвардом Джефферсоном Фарфаном.

Напомним, что нападающий перебрался в Россию в 2016 году. В этом сезоне он провел 15 матчей и забил восемь голов.

"Да, клуб заинтересован. Есть игроки, которым возраст не мешает. В современном футболе медицина и методики восстановления шагнули вперед, что позволяет людям играть долго. Посмотрите на 40-летнего Буффона, раньше такое представить было сложно. Играть после 30 – тяжелый труд, но если ответственно следить за собой, за своим телом, карьеру можно продолжать и продолжать. Прямым препятствием возраст не является. Просто нужно ежедневно концентрироваться на здоровье. Фарфан в этом смысле очень профессионален. Вообще в "Локомотиве" собрался максимально профессиональный коллектив", - сказал он. 

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