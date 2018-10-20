"Локомотив" намерен сохранить Мануэла Фернандеша

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"Локомотив" намерен сохранить Мануэла Фернандеша

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков озвучил позицию московского клуба по будущему португальского хавбека Мануэла Фернандеша.

"Ману нам нужен. Мы настроены его сохранить. Он врос в команду, он наш человек" - сказал Мещеряков.

Напомним, что контракт 32-летнего Фернандеша с "железнодорожниками" истекает летом 2019 года. Ранее стороны не могли договориться о продлении соглашения из-за разногласий по финансовой составляющей.

Полузащитник сборной Португалии выступает за "Локомотив" с 2014 года, сыграл 129 матчей, забил 32 гола и сделал 21 ассист. 

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