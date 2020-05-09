"Локомотив" намерен усилить две позиции летом

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"Локомотив" намерен усилить две позиции летом

Московский "Локомотив" собирается во время летнего трансферного окна подписать как минимум двух футболистов.

По информации журналиста Ивана Карпова, "железнодорожникам" нужны левый защитник и нападающий. При этом приоритетом столичного клуба будет усиление фланга обороны.

Ранее сообщалось, что "Локомотив" ведёт переговоры о приобретении Димитриса Яннулиса из ПАОКа.

Напомним, что команда Юрия Сёмина по итогам 22 туров занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, дающее право сыграть в групповом этапе следующего розыгрыша Лиги Чемпионов. Если москвичи до конца сезона не опустятся ниже, это расширит их возможности на трансферном рынке.

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