"Локомотив" намерен усилиться ирландским форвардом

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"Локомотив" намерен усилиться ирландским форвардом

Московский "Локомотив" работает над трансфером нападающего Джонатана Афолаби, сообщают российские СМИ.

"Железнодорожники" уже сделали предложение 19-летнему ирландцу, который этим летом стал свободным агентом.

Перспективный форвард, последним клубом которого был "Саутгемптон", хорошо выступил на юношеском Евро-2019, чем привлёк внимание "Локо".

Также Афолаби пользуется спросом на английском трансферном рынке. 

Не пропустите: "Локомотив" сделал предложение по трансферу израильского хавбека. | http://soccernews.ru
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