"Локомотив": "Наш форвард забил гол не хуже ван Бастена"

В матче молодежного чемпионата России "Локомотив" сыграл вничью с "Рубином" (1:1).

Единственный мяч у "железнодорожников" забил нападающий Александр Долгов. Пресс-служба "Локо" сравнила этот гол с мячом, который забил голландец Марко ван Бастен в ворота сборной СССР в финале чемпионата Европы-1988.

"Помните шикарный гол Марко ван Бастена в ворота Дасаева в 1988 году? Было круто, несмотря на то, что сборная СССР тогда проиграла. Сегодня нападающий молодёжки "Локо" Александр Долгов забил ничуть не хуже великого голландца. А может даже лучше! Убедитесь сами!" – сообщает Instagram "Локомотива".

Видео: Гол Долгова.

Помните шикарный гол @marcovanbasten в ворота Дасаева в 1988 году? Было круто, несмотря на то, что сборная СССР тогда проиграла. Сегодня нападающий молодёжки «Локо» @sanek_dolgov98 забил ничуть не хуже великого голландца. А может даже лучше! Согласны? Публикация от Официальный блог ФК Локомотив (@fclokomotiv) Авг 8 2017 в 10:19 PDT

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