"Локомотив": "Наш форвард забил гол не хуже ван Бастена"

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"Локомотив": "Наш форвард забил гол не хуже ван Бастена"

В матче молодежного чемпионата России "Локомотив" сыграл вничью с "Рубином" (1:1).

Единственный мяч у "железнодорожников" забил нападающий Александр Долгов. Пресс-служба "Локо" сравнила этот гол с мячом, который забил голландец Марко ван Бастен в ворота сборной СССР в финале чемпионата Европы-1988. 

"Помните шикарный гол Марко ван Бастена в ворота Дасаева в 1988 году? Было круто, несмотря на то, что сборная СССР тогда проиграла. Сегодня нападающий молодёжки "Локо" Александр Долгов забил ничуть не хуже великого голландца. А может даже лучше! Убедитесь сами!" – сообщает Instagram "Локомотива".

Видео: Гол Долгова.

 

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комментарии
РеалЕкатеринбург

Хороший гол, только вот Бастен бил из-под помехи в виде соперника, а Долгов со свободной зоны

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Пьянь

Да и сравнивать голы в финале Евро и молодежного ЧР как-то не совсем корректно))

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РеалЕкатеринбург

Ну и уж куда без этого-то)) Уверен, на уровне 2-3-4-х дивизионов клепают голы и покрасивее обоих в видео...

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