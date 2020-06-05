"Локомотив" нашёл замену Гильерме в "Краснодаре"
Вратарь "Краснодара" Денис Адамов стал трансферной целью московского "Локомотива", сообщает "Чемпионат".
По информации источника, "железнодорожники" видят в страже ворот "быков" замену для Гильерме, которому через полгода исполнится 35 лет.
В столичном клубе уверены, что им удастся купить перспективного голкипера по приемлемой цене. Его рыночная стоимость - 400 тысяч евро.
За первую команду "Краснодара" 22-летний Адамов провёл всего 1 матч. Произошло это ещё в 2017 году в кубковой игре против "Томи" (1:2).
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