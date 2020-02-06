"Локомотив" нашел замену Смолову
"Локомотив" собирается подписать нового форварда на замену ушедшему в "Сельту" Федору Смолову.
Как сообщает журналист Нобель Арустамян, сейчас "железнодорожники" занимаются приглашением форварда из Африки, чье имя не называется.
Отметим, что в настоящее время у "Локомотива" два форварда: Эдер и травмированный Лука Джорджевич.
После 19 туров "Локомотив" занимает в РПЛ пятое место.
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
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|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15