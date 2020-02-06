"Локомотив" нашел замену Смолову

"Локомотив" собирается подписать нового форварда на замену ушедшему в "Сельту" Федору Смолову.

Как сообщает журналист Нобель Арустамян, сейчас "железнодорожники" занимаются приглашением форварда из Африки, чье имя не называется.

Отметим, что в настоящее время у "Локомотива" два форварда: Эдер и травмированный Лука Джорджевич.

После 19 туров "Локомотив" занимает в РПЛ пятое место.

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