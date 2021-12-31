"Локомотив" назначил нового главу медицинского штаба

Ярослав Черноусов официально занял пост главы медицинского штаба московского "Локомотива".

Он будет курировать направление трансформации медицинской службы в эффективную модель, соответствующую лучшим мировым практикам, проводить предупреждение спортивных травм и медицинский контроль возвращения игроков к тренировочной деятельности.

"Железнодорожники" идут на шестом месте в таблице РПЛ по итогам 18 туров.

Черноусов ранее работал в португальских клубах и ЦСКА.

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