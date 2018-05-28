"Локомотив" назвал цели на следующий сезон

Руководство "Локомотива" определилось с целями на новый сезон.

"Краткие итоги совета - результаты сезона признаны хорошими, совет директоров поблагодарил наставника команды и президента клуба и в их лице весь менеджмент клуба и всю команду за то, что так хорошо отработали в минувшем сезоне и перевыполнили план. Задачи на следующий сезон традиционны - долгосрочно играть в еврокубках, а значит занять место не ниже пятого и достойно выступить в Лиге Чемпионов. Насчёт трансферного бюджета - у нас нет отдельного трансферного бюджета, всё остальное лежит в общем бюджете клуба на следующий год. Что касается контрактов футболистов - когда произойдут официальные изменения - мы всё сообщим" - заявил глава совета директоров клуба Анатолий Мещеряков.

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