"Локомотив" назвал имя нового главного тренера

Фото: сайт "Локомотива"/Автор неизвестен

Официальный сайт московского "Локомотива" объявил, что договорился с тренером Маркусом Гиздолем.

Сообщается, что в ближайшее время немецкий наставник займет пост главного тренера.

Ранее Гиздоль был членом тренерского штаба "Шальке", когда их тренировал Ральф Рангник, ныне являющийся руководителем отдела спорта и развития "Локомотива".

До "Локомотива" Гиздоль работал в "Кельне", откуда его уволили в апреле нынешнего года, когда клуб шел в зоне вылета. Также он тренировал "Гамбург" и "Хоффенхайме".

Напомним, что недавно "железнодорожники" разорвали контракт с сербским главным тренером Марко Николичем. Сейчас обязанности главного тренера команды исполняет Дмитрий Лоськов.

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