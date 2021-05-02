"Локомотив" назвал лучшего футболиста по итогам апреля

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Хавбек "Локомотива" Гжегож Крыховяк признан лучшим футболистом по итогам апреля.

В голосовании 31-летний поляк (30,1%) обошел Федорва Смолова (24,5%) и Маринато Гильерме (18,7%).

В минувшем месяце Крыховяк провел 4 игры, в которых отметился четырьмя голами и одним ассистом.

После 27 туров "Локомотив" идет в РПЛ на втором месте. Если сегодня "железнодорожники" проиграют "Зениту", то питерский клуб досрочно станет чемпионом России.

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