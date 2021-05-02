"Локомотив" назвал лучшего футболиста по итогам апреля
Фото сайт РПЛ
Хавбек "Локомотива" Гжегож Крыховяк признан лучшим футболистом по итогам апреля.
В голосовании 31-летний поляк (30,1%) обошел Федорва Смолова (24,5%) и Маринато Гильерме (18,7%).
В минувшем месяце Крыховяк провел 4 игры, в которых отметился четырьмя голами и одним ассистом.
После 27 туров "Локомотив" идет в РПЛ на втором месте. Если сегодня "железнодорожники" проиграют "Зениту", то питерский клуб досрочно станет чемпионом России.
Читайте также: Крыховяк - лучший игрок РПЛ в апреле. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто станет победителем Лиги Европы в сезоне 2020/21?
Лента новостей
-
Почеттино оценил шансы Мбаппе сыграть против "Манчестер Сити"
-
Рибери может перейти в другой итальянский клуб
-
Футболисты "Интера" после победы над "Кротоне" отпраздновали приближение чемпионства
-
Зидан прокомментировал победу над "Осасуной"
-
В сети выложили фото новых форм "Баварии" и "Боруссии" Дортмунд
-
Трансфер Лукаку является для "Челси" запасным вариантом. В приоритете покупка Холанда
-
"Локомотив" назвал лучшего футболиста по итогам апреля
-
"Реал" теряет Варана накануне ответной игры с "Челси"
-
Главные новости дня: 1 мая
-
Ари и Берг попрощались с фанатами "Краснодара" после матча с "Сочи"
-
Клопп высказался о возможном попадании "Ливерпуля" в Лигу Европы
-
"Эвертон" уступил "Астон Вилле" в матче АПЛ
-
"Лилль" победил "Ниццу" и вернулся на первое место Лиги 1
-
1
"Реал" на классе разобрался с "Осасуной"
-
"Милан" обыграл "Беневенто" и вышел на второе место Серии А
-
Появилось фото новой формы "Ливерпуля" на следующий сезон
-
"Боруссия" Дортмунд уверенно вышла в финал Кубка Германии
-
"Спартак" обязан выкупить Мозеса, если финиширует в топ-3 РПЛ
-
"Рома" согласовала условия контракта с Сарри
-
Лидер турецкой Суперлиги "Бешикташ" отгрузил сопернику 7 мячей