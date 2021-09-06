"Локомотив" назвал лучшего игрока команды в августе

Фото твиттер "Локомотива"

Форвард московского "Локомотива" Фёдор Смолов признан лучшим футболистом команды в прошлом месяце.

31-летний футболист в течение августа забил 4 гола в 4 матчах РПЛ в составе "железнодорожников".

Кандидатуру нападающего поддержали 41,4 процента проголосовавших болельщиков.

Второе место занял Рифат Жемалетдинов (17,8%), третье - Тин Едвай (13,9%), четвёртое - Дмитрий Рыбчинский (13,8%), пятое - Станислав Магкеев (13,1%).

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