"Локомотив" назвал лучшего игрока команды в августе
Фото твиттер "Локомотива"
Форвард московского "Локомотива" Фёдор Смолов признан лучшим футболистом команды в прошлом месяце.
31-летний футболист в течение августа забил 4 гола в 4 матчах РПЛ в составе "железнодорожников".
Кандидатуру нападающего поддержали 41,4 процента проголосовавших болельщиков.
Второе место занял Рифат Жемалетдинов (17,8%), третье - Тин Едвай (13,9%), четвёртое - Дмитрий Рыбчинский (13,8%), пятое - Станислав Магкеев (13,1%).
Не пропустите: Назван лучший футболист РПЛ в июле-августе. | http://soccernews.ru
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