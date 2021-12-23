"Локомотив" назвал лучшего игрока команды в декабре

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"Локомотив" назвал лучшего игрока команды в декабре

Фото твиттер "Локомотива"

Вратарь московского "Локомотива" Даниил Худяков признан лучшим футболистом команды в завершающемся месяце.

17-летний страж ворот в течение декабря пропустил 2 гола в 3 матчах в составе "железнодорожников".

Кандидатуру воспитанника клуба поддержали 43 процента проголосовавших болельщиков.

Второе место занял Константин Марадишвили (24,3%), третье - Дмитрий Баринов (15,1%), четвёртое - Гирано Керк (13,7%), пятое - Пабло (4%).

Для Худякова эта награда лучшему игроку месяца в "Локо" стала второй подряд.

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