"Локомотив" назвал лучшего игрока команды в мае

Фото твиттер "Локомотива"

Московский "Локомотив" подвёл итоги голосования, в ходе которого определялся лучший футболист команды по итогам мая.

Этого звания удостоился центральный защитник Ведран Чорлука, завершивший карьеру по окончании сезона.

Хорвата, сыгравшего в этом месяце 3 матча, поддержали 29,52 процента опрошенных.

В топ-5 также вошли Гжегож Крыховяк (20,15%), Фёдор Смолов (19,9%), Франсуа Камано (18,06%) и Дмитрий Рыбчинский (12,37%).

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