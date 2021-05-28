"Локомотив" назвал лучшего игрока команды в мае
Фото твиттер "Локомотива"
Московский "Локомотив" подвёл итоги голосования, в ходе которого определялся лучший футболист команды по итогам мая.
Этого звания удостоился центральный защитник Ведран Чорлука, завершивший карьеру по окончании сезона.
Хорвата, сыгравшего в этом месяце 3 матча, поддержали 29,52 процента опрошенных.
В топ-5 также вошли Гжегож Крыховяк (20,15%), Фёдор Смолов (19,9%), Франсуа Камано (18,06%) и Дмитрий Рыбчинский (12,37%).
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