"Локомотив" назвал лучшего игрока команды в марте
Фото сайт "Локомотива"
Центральный защитник Пабло признан лучшим игроком московского "Локомотива" по итогам марта.
За бразильца проголосовали 23,98 процента болельщиков, участвовавших в опросе в соцсетях "железнодорожников".
Второе место занял Гжегож Крыховяк (19,68%), третье - Франсуа Камано (19,53%), четвёртое - Рифат Жемалетдинов (18,49%), пятое - Максим Мухин (18,32%).
В течение марта Пабло сыграл за "Локо" 3 матча, результативными действиями не отличался.
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