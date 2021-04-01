"Локомотив" назвал лучшего игрока команды в марте

Фото сайт "Локомотива"

Центральный защитник Пабло признан лучшим игроком московского "Локомотива" по итогам марта.

За бразильца проголосовали 23,98 процента болельщиков, участвовавших в опросе в соцсетях "железнодорожников".

Второе место занял Гжегож Крыховяк (19,68%), третье - Франсуа Камано (19,53%), четвёртое - Рифат Жемалетдинов (18,49%), пятое - Максим Мухин (18,32%).

В течение марта Пабло сыграл за "Локо" 3 матча, результативными действиями не отличался.

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