"Локомотив" назвал лучшего игрока в августе

Польский полузащитник "Локомотива" Гжегож Крыховяк признан лучшим игроком клуба в августе, сообщает официальный сайт "железнодорожников".

Крыховяк занял первое место по результатам голосования среди болельщиков московского клуба, набрав 66,9 процентов голосов. Вторым стал хавбек Алексей Миранчук (15,4%), третий - полузащитник Алексей Миранчук (10,9%).

В августе 29-летний Крыховяк забил три гола, а также заработал 11-метровый. В июле поляк также становился лучшим игроком команды.

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