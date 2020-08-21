"Локомотив" назвал "Милану" требования по трансферу Миранчука

Переговоры между "Локомотивом" и "Миланом" о переходе полузащитника Алексея Миранчука продолжаются.

Как сообщает Calciomercato, "железнодорожники" хотят заработать на продаже своего лидера более 20 миллионов евро.

Параллельно представители "россонери" контактируют с агентом российского хавбека.

Напомним, что за Миранчука также борются "Аталанта" и "Рома".

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