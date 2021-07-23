"Локомотив" назвал обязанности Рангника и Цорна

Новый глава "Локомотива" по спорту и развитию Ральф Рангник и технический директор Томас Цорн приступили к своим обязанностям.

Рангник и его штаб должны реализовать новую спортивную стратегию клуба. Команда должна достичь высоких спортивных результатов в России и Европе, сократить финансовую зависимость от главного спонсора, внедрить современные и инновационные подходы к управлению и развитию спортивными активами клуба, а также популяризовать российский футбол в мире и содействовать его развитию.

Цорн будет отвечать за координацию всех внутренних проектов и инициатив в спортивном департаменте, планирование состава команд и управление контрактами, адаптацию и интеграцию футболистов, координацию административного персонала клубных команд.

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