"Локомотив" назвал соперников по контрольным матчам на третьем сборе

Стал известен календарь товарищеских игр московского "Локомотива" во время третьего зимнего сбора.

Как сообщает официальный сайт столичного клуба, 18 февраля "железнодорожники" встретятся с норвежской "Волеренгой", а 22 февраля - с "Чайкой" из Песчанокопского.

Оба матча пройдут в испанской Марбелье, где "Локомотив" будет проводить сбор с 14 по 26 февраля.

Напомним, что по итогам 19 туров подопечные Юрия Сёмина занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ.

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