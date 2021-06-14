"Локомотив" назвал состав на первый австрийский сбор
Московский "Локомотив" опубликовал список футболистов, которые отправятся на первый учебно-тренировочный сбор, который пройдёт с 14 по 28 июня в австрийском Бад-Клайнкирххайме.
Вратари: Маринато Гильерме, Александр Касьяненко, Андрей Савин, Даниил Худяков;
Защитники: Марат Бокоев, Дмитрий Живоглядов, Пабло, Мурило, Максим Ненахов, Борис Ротенберг, Александр Сильянов, Артур Чёрный, Никита Шарков;
Полузащитники: Дмитрий Рыбчинский, Сергей Бабкин, Тимур Касимов, Даниил Куликов, Станислав Магкеев, Андрей Никитин, Максим Петров, Илья Петухов, Николай Титков, Антон Миранчук;
Нападающие: Франсуа Камано, Виталий Лисакович, Зе Луиш, Фёдор Смолов.
Для "Локомотива" сезон начнётся 17 июля матчем за Суперкубок России против "Зенита".
Не пропустите: "Локомотив" продлил соглашение с 17-летним голкипером. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Барселона" огласила цену на Умтити
-
"Локомотив" назвал состав на первый австрийский сбор
-
Рамос приблизился к продлению контракта с "Реалом"
-
Стали известны детали контракта Буффона с "Пармой"
-
"Манчестер Юнайтед" определился с размером предложения по Триппьеру
-
Зеленский отреагировал на поражение сборной Украины от Нидерландов
-
Эриксен: "Я не сдамся"
-
Алекса Тейшейру зовут в Турцию
-
Новый тренер "Спартака" Витория: "Я детально познакомился с российским чемпионатом"
-
Шевченко прокомментировал поражение Украины от Нидерландов
-
Бразилия и Колумбия стартовали с побед в Кубке Америки
-
Главные новости дня: 13 июня
-
1
Украина повторила антирекорд чемпионатов Европы
-
Успех Англии, поражение Украины: все результаты Евро-2020 13 июня
-
Наставник сборной Англии прокомментировал успех команды в стартовом матче Евро-2020
-
Нидерланды в феерическом матче обыграли Украину на Евро-2020
-
Дзюба сделал памятный подарок юной болельщице (видео)
-
"Милан" готов продать основного нападающего
-
Комментатор Орлов сравнил сборные России и Украины
-
Люк Де Йонг может вернуться в Нидерланды