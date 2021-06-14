"Локомотив" назвал состав на первый австрийский сбор

Московский "Локомотив" опубликовал список футболистов, которые отправятся на первый учебно-тренировочный сбор, который пройдёт с 14 по 28 июня в австрийском Бад-Клайнкирххайме.

Вратари: Маринато Гильерме, Александр Касьяненко, Андрей Савин, Даниил Худяков;

Защитники: Марат Бокоев, Дмитрий Живоглядов, Пабло, Мурило, Максим Ненахов, Борис Ротенберг, Александр Сильянов, Артур Чёрный, Никита Шарков;

Полузащитники: Дмитрий Рыбчинский, Сергей Бабкин, Тимур Касимов, Даниил Куликов, Станислав Магкеев, Андрей Никитин, Максим Петров, Илья Петухов, Николай Титков, Антон Миранчук;

Нападающие: Франсуа Камано, Виталий Лисакович, Зе Луиш, Фёдор Смолов.

Для "Локомотива" сезон начнётся 17 июля матчем за Суперкубок России против "Зенита".

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