"Локомотив" назвал "Спартаку" цену на Гильерме

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"Локомотив" назвал "Спартаку" цену на Гильерме

"Спартак" имеет шансы купить вратаря "Локомотива" Гильерме уже этим летом, сообщают российские СМИ.

"Железнодорожники" готовы отпустить своего многолетнего лидера за 800 тысяч евро, чтобы не потерять его через полгода бесплатно.

"Красно-белые" ранее предлагали 500 тысяч, поэтому велика вероятность, что клубы достигнут компромисса.

В случае перехода в "Спартак" Гильерме заключит трёхлетний контракт с зарплатой 3 миллиона евро за сезон.

Кроме того, натурализованный бразилец получит подписной бонус в размере годового оклада.

Не пропустите: "Локомотив" нацелился на вратаря "Краснодара". | http://soccernews.ru
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