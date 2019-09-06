"Локомотив" назвал сроки восстановления Алексея Миранчука

Теги локомотив москваалексей миранчуктравмы

"Локомотив" назвал сроки восстановления Алексея Миранчука
Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Миранчук пропустит около трех недель из-за травмы, сообщает официальный сайт клуба.

Футболист получил повреждение в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с "Ростовом" (1:2).

Таким образом, 24-летний хавбек не поможет сборной России в отборочных матчах чемпионата Европы 2020 года с командами Шотландии (6 сентября) и Казахстаном (9 сентября). Кроме того, Миранчук не сыграет в матчах чемпионата России с "Сочи" (15 сентября) и "Оренбургом" (22 сентября), а также поединке 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Байером" (18 сентября).

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