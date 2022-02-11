"Локомотив" назвал сроки восстановления травмированного Камано

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"Локомотив" назвал сроки восстановления травмированного Камано

Фото твиттер "Локомотива"

Пресс-служба московского "Локомотива" опубликовала информацию о состоянии здоровья вингера Франсуа Камано.

Сообщается, что у 25-летнего футболиста выявлены признаки повреждения мышц задней группы.

Ожидается, что гвинеец сможет вернуться к полноценным тренировкам не раньше марта.

В текущем сезоне Камано сыграл за "Локомотив" 18 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист.

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