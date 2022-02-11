"Локомотив" назвал сроки восстановления травмированного Камано
Фото твиттер "Локомотива"
Пресс-служба московского "Локомотива" опубликовала информацию о состоянии здоровья вингера Франсуа Камано.
Сообщается, что у 25-летнего футболиста выявлены признаки повреждения мышц задней группы.
Ожидается, что гвинеец сможет вернуться к полноценным тренировкам не раньше марта.
В текущем сезоне Камано сыграл за "Локомотив" 18 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист.
Не пропустите: Анджорин попрощался с "Локомотивом". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Холанд может остаться в "Боруссии" ради "Реала"
-
У Кабрала и Кокорина одинаковая зарплата в "Фиорентине". Бразилец забил 27 голов в этом сезоне, россиянин - 0
-
Левандовски стал первым футболистом в истории, получившим четыре награды от IFFHS за год
-
"Барселона" определилась с заменой для Бускетса
-
"Манчестер Юнайтед" заключил контракт с сыном Роналду
Лента новостей
-
Роналду разочарован своим возвращением в "Манчестер Юнайтед"
-
Холанд может остаться в "Боруссии" ради "Реала"
-
Нобоа сообщил о продлении контракта с "Сочи"
-
Вингер "Лестера" Лукман сменил футбольное гражданство
-
Фарке объяснил, почему выбрал "Краснодар"
-
Почеттино: "Месси - гений. Такие футболисты рождаются раз в сто лет"
-
Александр Исак выбрал приоритетный вариант продолжения карьеры
-
У Кабрала и Кокорина одинаковая зарплата в "Фиорентине". Бразилец забил 27 голов в этом сезоне, россиянин - 0
-
"Локомотив" назвал сроки восстановления травмированного Камано
-
"Атлетико" продлил контракт с 19-летним сыном Симеоне
-
"Манчестер Юнайтед" продолжает платить Гринвуду зарплату в полном объёме
-
Чалов оценил свои шансы вернуться в сборную России после перехода в "Базель"
-
Фанаты "Ювентуса" призвали Дибалу продлить контракт с клубом
-
Левандовски стал первым футболистом в истории, получившим четыре награды от IFFHS за год
-
"Барселона" определилась с заменой для Бускетса
-
Жота побил личный рекорд результативности
-
Определились полуфинальные пары Кубка Италии
-
Сигурдссон сравнил пристрастие людей к алкоголю в России и Европе
-
Определились полуфинальные пары Кубка Франции
-
Фарке мощно высказался о потенциале Сафонова