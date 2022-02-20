"Локомотив" назвал сроки возвращения Миранчука в строй
Фото: инстаграм Антона Миранчука/Автор неизвестен
Пресс-служба московского "Локомотива" назвала сроки возвращений в строй травмированного полузащитника Антона Миранчука.
"Антон Миранчук сейчас постепенно восстанавливается и набирает форму. На данный момент его возвращение в общую группу планируется во время мартовской паузы на игры сборных", – приводит сообщение пресс-службы Sport24.
В нынешнем сезоне 26-летний Миранчук провел за "Локомотив" пять матчей во всех турнирах и отдал один голевой пас. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
Не пропустите: "Рубин" подписал полузащитника "Зенита". | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Маму одного из лидеров "Манчестер Сити" ударили во время бокса
-
"Манчестер Юнайтед" одержал феерическую победу над "Лидсом"
-
"Ренн" разгромил аутсайдера Лиги 1 и приблизился к зоне ЛЧ
-
Обамеянг забил первый гол за "Барселону"
-
Жоржиньо назвал лучшего тренера в мире
-
"Нижний Новгород" усилился экс-форвардом "Динамо"
-
"Севилья" не смогла победить в Барселоне
-
"Челси", "Тоттенхэм" и "Арсенал" поборются за защитника сборной Хорватии
-
Кулушевски назвал причину перехода из "Ювентуса" в "Тоттенхэм"
-
"Локомотив" назвал сроки возвращения Миранчука в строй
-
"Ницца" обыграла "Анжер" в Лиге 1
-
"Рубин" подписал полузащитника "Зенита"
-
"Фиорентина" обыграла "Аталанту" в Серии А
-
Рангник высказался об игре "Манчестер Юнайтед"
-
Приоритет "Барселоны" - продление контракта с Араухо
-
1
Мюллер рассказал, почему Месси выиграл "Золотой мяч"
-
"Ювентус" теряет Дибалу перед матчем с "Вильярреалом"
-
Вертонген поделился мнением о положении "Бенфики"
-
Симеоне прокомментировал разгромную победу над "Осасуной"
-
Агуэро рассказал о своих мотивах при переходе в "Барселону"