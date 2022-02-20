"Локомотив" назвал сроки возвращения Миранчука в строй

Фото: инстаграм Антона Миранчука/Автор неизвестен

Пресс-служба московского "Локомотива" назвала сроки возвращений в строй травмированного полузащитника Антона Миранчука.

"Антон Миранчук сейчас постепенно восстанавливается и набирает форму. На данный момент его возвращение в общую группу планируется во время мартовской паузы на игры сборных", – приводит сообщение пресс-службы Sport24.

В нынешнем сезоне 26-летний Миранчук провел за "Локомотив" пять матчей во всех турнирах и отдал один голевой пас. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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