"Локомотив" назвал "Ювентусу" цену на братьев Миранчуков



"Локомотив" готов продать в "Ювентус" полузащитников Антона и Алексея Миранчука, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, российский клуб оценил обоих футболистов в общую сумму 100 миллионов евро. Такую сумму "железнодорожники" выставили, чтобы отпугнуть потенциальных покупателей. Впрочем, данная цена не является неподъемной для "Ювентуса".

Стоит отметить, что контракты обоих 24-летних игроков с "Локомотивом" действуют до лета 2021 года.

В нынешнем сезона Алексей провел за "Локомотив" 16 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал три результативные передачи. На счету Антона 2 мяча и 1 голевой пас в 10 поединках.

Не пропустите: Скаут "Локомотива" рассказал, какую позицию собирается усилить клуб. | http://soccernews.ru