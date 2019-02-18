"Локомотив" назвал заявку на третий зимний сбор

"Локомотив" отправился на Испанию на третий зимний сбор.

Вратари: Гильерме, Медведев, Коченков, Сычев

Защитники: Идову, Хеведес, Чорлука, Михалик, Ротенберг, Кверквелия, Лысов

Полузащитники: Баринов, Фернандеш, Крыховяк, Фарфан, Ан. Миранчук, Коломейцев, Игнатьев, Тарасов, Рыбус, Денисов, Рыбчинский, Ал. Миранчук, Миронов, Тугарев, Кварацхелия

Нападающие: Эдер, Жемалетдинов, Смолов.

Сбор завершится 27 февраля. За это время "железнодорожники" сыграют против "Викинга" (21 февраля), "Сарпсборга" (25 февраля) и "Мольде" (26 февраля).

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