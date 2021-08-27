"Локомотив" не дал "Динамо" возглавить РПЛ
Фото: инстаграм "Динамо"/Автор неизвестен
В матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги московские "Динамо" и "Локомотив" сыграли вничью со счетом 1:1.
В середине первого тайма счет открыл Федор Смолов, но на 41-й минуте равновесие восстановил Себастьян Шиманьски.
"Динамо" с 13 очками осталось на втором месте в турнирной таблице чемпионата России. "Локомотив", набрав 12 очков, поднялся на четвертую позицию.
"Динамо" Москва – "Локомотив" Москва - 1:1 (1:1)
Голы: Смолов, 23 - 0:1, Шиманьски, 41 - 1:1
"Динамо": Шунин, Варела, Ордец, Бальбуэна, Лаксальт, Фомин, Моро, Шиманьски (Скопинцев, 75), Макаров (Н`Жи, 88), Захарян, Тюкавин (Грулев, 81).
"Локомотив": Гильерме, Живоглядов (Бека-Бека, 73), Пабло, Едвай, Рыбус, Рыбчинский, Баринов, Куликов (Лисакович, 87), Жемалетдинов (Ненахов, 87), Смолов, Камано.
Удаление: Баринов (90).
Не пропустите: "Рубин" готов заплатить 18 млн евро за французского форварда. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Зарема рассказала, когда Федун отдаст "Спартак" болельщикам
-
"Мальорка" вышла на первое место в Ла Лиге
-
Успех "Зенита", провал "Спартака", неудача ЦСКА: все результаты 6-го тура РПЛ
-
"Краснодар" победил "Рубин" в матче РПЛ
-
ПСЖ отказал "Реалу" в трансфере Мбаппе
-
"Тоттенхэм" продал Сиссоко в другой клуб АПЛ
-
Защитник киевского "Динамо" перешел в греческий клуб
-
"Тоттенхэм" подписал африканского таланта
-
"Удинезе" вышел на первое место в Серии А
-
"Манчестер Сити" хочет купить Левандовски
-
Назван игрок "Спартака", которого фанаты критиковали за поход в ночной клуб
-
"Локомотив" не дал "Динамо" возглавить РПЛ
-
"Манчестер Сити" предложил огромную сумму за Холанда
-
Анчелотти отреагировал на переход Роналду в "Манчестер Юнайтед"
-
Глушаков спас "Химки" от поражения в матче с "Нижний Новгородом"
-
Роналду трогательно попрощался с "Ювентусом" (видео)
-
1
Названа сумма трансфера Роналду из "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед"
-
Стала известна зарплата Роналду в "Манчестер Юнайтед"
-
Газизов дал прогноз на выступление "Спартака" в Лиге Европы
-
Линекер прокомментировал переход Роналду в "Манчестер Юнайтед"