"Локомотив" не дал "Динамо" возглавить РПЛ

Фото: инстаграм "Динамо"/Автор неизвестен

В матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги московские "Динамо" и "Локомотив" сыграли вничью со счетом 1:1.

В середине первого тайма счет открыл Федор Смолов, но на 41-й минуте равновесие восстановил Себастьян Шиманьски.

"Динамо" с 13 очками осталось на втором месте в турнирной таблице чемпионата России. "Локомотив", набрав 12 очков, поднялся на четвертую позицию.

"Динамо" Москва – "Локомотив" Москва - 1:1 (1:1)

Голы: Смолов, 23 - 0:1, Шиманьски, 41 - 1:1

"Динамо": Шунин, Варела, Ордец, Бальбуэна, Лаксальт, Фомин, Моро, Шиманьски (Скопинцев, 75), Макаров (Н`Жи, 88), Захарян, Тюкавин (Грулев, 81).

"Локомотив": Гильерме, Живоглядов (Бека-Бека, 73), Пабло, Едвай, Рыбус, Рыбчинский, Баринов, Куликов (Лисакович, 87), Жемалетдинов (Ненахов, 87), Смолов, Камано.

Удаление: Баринов (90).

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