"Локомотив" не дал Эдеру вернуться в "Лилль"

"Лилль" пытался досрочно вернуть из аренды форварда Антонио Эдера, который выступает за "Локомотив".

Как сообщает L’Equipe, арендный договор рассчитан до конца сезона и "железнодорожники" не собираются его прерывать.

В нынешнем сезоне Эдер сыграл 15 матчей и забил три гола.

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