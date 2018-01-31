"Локомотив" не дал Эдеру вернуться в "Лилль"

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"Локомотив" не дал Эдеру вернуться в "Лилль"

"Лилль" пытался досрочно вернуть из аренды форварда Антонио Эдера, который выступает за "Локомотив".

Как сообщает L’Equipe, арендный договор рассчитан до конца сезона и "железнодорожники" не собираются его прерывать.

В нынешнем сезоне Эдер сыграл 15 матчей и забил три гола.

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